ÌÀÆü6Æü¤ÏÅìËÌÆîÉô¤ä´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¡¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü6Æü(¶â)¤ÏÅìËÌÆîÉô¤ä´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç°ìÈÖ¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ö½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü6Æü(¶â)¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¡¡À²¤ì¤ë¶áµ¦¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×
ÌÀÆü6Æü(¶â)¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬À¾¤«¤é¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤ÏÂ¿¾¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¯¡¡¡¡¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×
ÌÀ¸åÆü7Æü(ÅÚ)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢±«¾å¤¬¤ê¤Î¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×¤Ï3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ÇÌó32500¸Ä/Ñ2¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÎÌó3270¸Ä/Ñ2¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó10ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¾É¾õ¤¬½Å¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£Ç¯¤ÏÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï10Æü´Ö¤«¤é1¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¡²¬¤Ï3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡¢¹â¾¾¤ä¹Åç¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï3·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤äÀçÂæ¤Ï3·î²¼½Üº¢¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¥Ô¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤«¤é¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï5Æü´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³°½Ð¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Àö´é¤ò¤·¤Æ²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È±¤ÎÌÓ¤Ë¤â²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´Èô»¶¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ´¹µ¤¤¹¤ë¤ÈÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬¼¼Æâ¤ËÎ®Æþ¤·¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë1»þ´Ö¤Î´¹µ¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¸Í¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1000Ëü¸Ä¤â¤Î²ÖÊ´¤¬²°Æâ¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¤È¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¹µ¤¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÊ´¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¾²¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ë²ÖÊ´¤¬Â¿¿ôÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÏÄê´üÅª¤ËÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
