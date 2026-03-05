ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則内野手（44）が5日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にリモートで生出演。この日開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの大谷翔平投手（31）の臨戦過程について、見解を示した。

6日に台湾との1次ラウンドC組初戦を迎える侍ジャパン。大谷は強化試合2戦に出場し、2日のオリックス戦では3打数無安打、3日の阪神戦では2打数無安打だった。

大谷は4日、会見に出席。「いろんなタイプのピッチャーが来るのを想定しているし、ヒットが出る、出ないにかかわらず1打席1打席立って、プラン通りに3打席、2打席こなせたのはよかった」と話し、快音なしも意に介さずの様子だった。

川崎は「大谷選手、話していた通り、いろんなタイプのピッチャーを想定して、5打席でいい反応ができていました」と、大谷の調整ぶりを回顧。「ヒットは出なかったんですけど、ホームランも出なかったんですけど、結果ではありません。健康であること。そしてちゃんと振りにいけていたことが大事だと思いますので、そういう意味では有意義な5打席だったと思います」と評していた。