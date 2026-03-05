スノーボード男子ハーフパイプで、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が５日、都内で取材に応じた。連覇を目指した２月のミラノ・コルティナ五輪は、骨盤骨折を含む大けがを抱えながら出場して７位。現在の状態について「まだ膝の感覚はない」と明かしつつ、「日に日に回復に向かっている。いい状態に近づいている実感はある」とうなずいた。

ミラノ・コルティナ五輪の開幕２０日前。Ｗ杯で激しく転倒し、骨盤骨折を含む大けがを負った。懸命なリハビリで驚異の回復力を見せ、五輪に強行出場。結果は７位と連覇には届かなかったが、諦めずに挑戦する姿は世界中の人の心を打った。この日は改めて激動の大会を振り返り、「直前にいろんなことが起きてリスクをかけて挑む大会にはなっていた。まずは無事に終わってここに立ててよかった」と、ほっとした表情を見せた。

今後の目標を問われると「４年後の試合に向けて戦っていくことは自分でも想像できている部分の１つかなと思う」と、２０３０年フランス・アルプス五輪の挑戦を明言。２２年北京五輪以来２大会ぶりの王座奪還となれば、日本勢史上初の偉業となる。「次こそピークを持っていけるように準備していきたい。一番大事になってくるのは普段の練習、計画性。４年、年を取ることを考えると今まで以上の日々を送っていかないといけない」と覚悟をにじませた。