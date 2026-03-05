チラッとこちらを見つめるショボくん（画像提供：大和なでしこさん）

「便利な尻尾だな…アイマスクまでできるのか」

【写真】「自分の尻尾でアイマスク」して眠る猫さん、器用！

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、SNSで多くの人の目を釘付けにしています。写っているのは、白猫の「ショボ」くん（2歳・男の子）。猫用ハウスの中で横向きになり、ぐっすりと眠っているショボくんですが、その目元に注目が集まりました。

安眠を確保するかのように、両目をしっかりと覆っているのは、なんと自身の「尻尾」。くるんと丸まった尻尾が目にジャストフィットし、まるで天然のアイマスクのような役割を果たしているのです。さらに、鼻と口元は絶妙に避けているため、呼吸もスムーズ！

そのあまりに合理的で愛らしい姿に、9.4万件超の「いいね」が集まり、「機能美w」「にゃんこは万能」など称賛の声が続出しています。飼い主の大和なでしこさん（@nadeshiko0328）にお話を伺いました。

7匹の猫を束ねるボスが見せた驚きの寝姿

ーーよくこのような仕草をするのでしょうか？

「いつもは手で顔を隠して寝ているのですが、この日はたまたま尻尾で顔を隠して寝ていました」

ーーこの光景を目にした感想を教えてください。

「便利な尻尾だなぁと。あまりにもかわいらしくて笑ってしまいました」

ーー驚きの機能性ですが、この後はどうなりましたか？

「（起きることなく）そのまま寝ていました」

ーー普段はどのような子か教えてください。

「我が家にはショボを含めて7匹の保護猫がいます。その中で一番よく食べて体も大きく、ボス猫のような存在です。ほかの猫にちょっかいを出す一方で、来客があるとカーテンやソファの後ろに隠れてしまう臆病な子です」

リプライ欄には、自らの体をフル活用して深い眠りにつくショボくんの姿に、癒やしと驚きを感じた人たちからのユーモアあふれる声が寄せられています。

「機能美w」
「かわいすぎる」
「これええなぁw」
「にゃんこは万能」
「うちの猫に教えてあげます」
「セルフアイマスクかわいすぎる」
「カワイイお鼻がガラ空きだぜ！」
「機能性もかわいさも100点満点です」
「遮光性バッチリだし、肌触り最高だし」
「体にすべてが備えられていて素晴らしい」
「そのアイマスク、純正オプションで標準装備なの強すぎん？w」

（まいどなニュース特約・梨木 香奈）