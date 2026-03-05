「便利な尻尾だな…アイマスクまでできるのか」



【写真】「自分の尻尾でアイマスク」して眠る猫さん、器用！

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、SNSで多くの人の目を釘付けにしています。写っているのは、白猫の「ショボ」くん（2歳・男の子）。猫用ハウスの中で横向きになり、ぐっすりと眠っているショボくんですが、その目元に注目が集まりました。



安眠を確保するかのように、両目をしっかりと覆っているのは、なんと自身の「尻尾」。くるんと丸まった尻尾が目にジャストフィットし、まるで天然のアイマスクのような役割を果たしているのです。さらに、鼻と口元は絶妙に避けているため、呼吸もスムーズ！



そのあまりに合理的で愛らしい姿に、9.4万件超の「いいね」が集まり、「機能美w」「にゃんこは万能」など称賛の声が続出しています。飼い主の大和なでしこさん（@nadeshiko0328）にお話を伺いました。



7匹の猫を束ねるボスが見せた驚きの寝姿

ーーよくこのような仕草をするのでしょうか？



「いつもは手で顔を隠して寝ているのですが、この日はたまたま尻尾で顔を隠して寝ていました」



ーーこの光景を目にした感想を教えてください。



「便利な尻尾だなぁと。あまりにもかわいらしくて笑ってしまいました」



ーー驚きの機能性ですが、この後はどうなりましたか？



「（起きることなく）そのまま寝ていました」



ーー普段はどのような子か教えてください。



「我が家にはショボを含めて7匹の保護猫がいます。その中で一番よく食べて体も大きく、ボス猫のような存在です。ほかの猫にちょっかいを出す一方で、来客があるとカーテンやソファの後ろに隠れてしまう臆病な子です」



リプライ欄には、自らの体をフル活用して深い眠りにつくショボくんの姿に、癒やしと驚きを感じた人たちからのユーモアあふれる声が寄せられています。



「機能美w」

「かわいすぎる」

「これええなぁw」

「にゃんこは万能」

「うちの猫に教えてあげます」

「セルフアイマスクかわいすぎる」

「カワイイお鼻がガラ空きだぜ！」

「機能性もかわいさも100点満点です」

「遮光性バッチリだし、肌触り最高だし」

「体にすべてが備えられていて素晴らしい」

「そのアイマスク、純正オプションで標準装備なの強すぎん？w」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）