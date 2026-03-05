ここで一生巣ごもりできます。

3月3日はひな祭りでしたが、ちらし寿司だけでなく“いなり寿司”を食べたご家庭もあるのでは？ 甘じょっぱさが染み染みで安価ないなり寿司は、もはや日本のソウルフードです。

いなり寿司が好きな人は、食べるだけでなくそのものになってみるのもオツではないかと思います。

巨大油揚げのブランケット

ニトリの「全身包まれて入れるブランケット(BE WL01)」は、半分に切った油揚げを巨大にしたようなデザイン。外側はちょっとキツネ色で、中身が白米色という袋状のブランケットです。

膝掛けや肩にかけるペライチではなく、包むタイプというのが斬新ですね。

この袋…沼すぎる…！ #ニトリ の「全身包まれて入れるブランケット」は全身をすっぽり収めることができます ペットと一緒に入るのもおすすめ

この袋、何に見えますか？コメントで教えてね



5,990(税込)

※一部離島では別途手数料を頂戴します。



⬇️詳細https://t.co/hMl5aAL3Fe pic.twitter.com/ys11ajifGR - ニトリ (@NitoriOfficial) March 2, 2026

本能を刺激するデザイン

温かさよりも、囲まれている安心感でリラックスできます。胎内回帰本能に訴えかけるデザインだと思います。

Image: ニトリネット

小さな子どもやペットと一緒に入るともっと幸せ。使わない時は内側に折り込んで、クッションにもできるのでは？ 5,990円でLet's Be お稲荷さんです。

Source: X, ニトリネット