WBCが東京ドームで開幕

いよいよ始まった世界一を争う野球のビッグイベント。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日開幕し、プールCの初戦となるチャイニーズ・タイペイ代表とオーストラリア代表の試合が東京ドームで行われた。台湾の大応援団が駆けつけスタンドは超満員。テレビなどで試合を観戦するファンも多く、中継で気付いた球場の“変化”に注目している。

今年、東京ドームは7年ぶりに人工芝をリニューアル。3日、公式X（旧ツイッター）で「2026年プロ野球シーズンおよび各種イベントの開催に向け、東京ドーム内の人工芝を約7年ぶりに全面刷新しました」と報告しており、WBC初戦は、リニューアルした球場での最初の試合となった。

試合中継を見たファンは、新しくなった人工芝に興味津々。「凄え色だな」「東京ドームの芝ってこんな青々としてたっけ」「クッソ綺麗だな」「違和感すごい」「東京ドームこんなんやっけ？」「めっちゃいいやん」などのコメントがSNSに寄せられていた。

今回のWBCは、動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）が全47試合を日本国内で独占ライブ配信。スマホやタブレットでも視聴できるため、自宅以外で試合を楽しむファンも多く、今大会ではファンから色々な“報告”がもたらされるかもしれない。（Full-Count編集部）