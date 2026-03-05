実り豊かな筑後路を歩いて体感する「久留米つつじマーチ」（西日本新聞社などでつくる実行委員会主催）が4月18、19日、福岡県久留米市の市中央公園を発着点として開かれる。事前申し込みは3月13日まで。当日参加も可能で、会場で受け付ける。

4月18日は、歴史の道 草野・善導寺（30キロ、午前7時半出発）▽大パノラマ 森林つつじ公園（20キロ、同8時半出発）▽市美術館 石橋文化センター（10キロ、同10時出発）▽つつじ咲く百年公園1万歩（5キロ、同10時半出発）−の4コースがある。

同19日は、慈母観音 久留米絣（かすり）（30キロ、午前7時半出発）▽成田山 慈母観音（20キロ、同8時半出発）▽全国総本宮水天宮・町並み（10キロ、同10時出発）▽甍（いらか）が連なる寺町1万歩（5キロ、同10時半出発）−の4コースを設定する。

当日受付は各コースの出発式（スタート15分前または45分前）まで。参加費は大人2千円（当日2500円）、小学生−高校生千円（同1500円）。

久留米市には大手靴メーカー2社が本社を置き「ウオーキングシューズの街」をアピールしている。実行委員会事務局＝0942（31）1777。

（森竜太郎）