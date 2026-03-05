元モー娘。飯田圭織、2人分のピーマン肉詰め弁当公開「蓋閉まる？」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、注目を集めている。
◆飯田圭織、手作り「ピーマンの肉詰め弁当」公開
飯田は「今日はピーマンの肉詰め弁当」とコメントを添え、2人分の手作り弁当の写真を更新。ピーマンの肉詰めをメインに、ゆで卵やブロッコリーなど彩り豊かなおかずと保温ジャーには鮭フレークと黒ごまがトッピングされたご飯が並び、栄養バランスも意識された家庭的なお弁当を公開している。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「愛情たっぷり」「理想のお弁当」「食べたい」「蓋閉まる？」などの反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
