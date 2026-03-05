岩瀬洋志、全身白スーツが眩しい 仕事前の習慣明かす「自分のボディを1番大切にしていて…」【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】
【モデルプレス＝2026/03/05】俳優の岩瀬洋志が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。
【写真】話題の国宝級イケメン、全身白スーツが眩しい
全身白のスーツに身を包み登場した岩瀬。「自身の生活や仕事において“基礎力”が大事だと感じる瞬間はありますか？」と尋ねられると、「自分のボディを1番大切にしていてこの体をよりパワーアップをするために、仕事の前にコールドシャワーをしている」と習慣を明かしていた。
また、自分を大切にしていると感じる瞬間については「お風呂」と告白。普段はシャワー派だというが「仕事を続いたなと思った後にお風呂に浸かる。バスエッセンスをつけるとストレスが緩和されて、自分を大切にしているなと感じる」と語っていた。
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、岩瀬のほか、アンバサダーを務めるBLACKPINKのLISA、佐野勇斗（M!LK）、堀田茜などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】話題の国宝級イケメン、全身白スーツが眩しい
◆岩瀬洋志、白スーツで登場
全身白のスーツに身を包み登場した岩瀬。「自身の生活や仕事において“基礎力”が大事だと感じる瞬間はありますか？」と尋ねられると、「自分のボディを1番大切にしていてこの体をよりパワーアップをするために、仕事の前にコールドシャワーをしている」と習慣を明かしていた。
◆「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、岩瀬のほか、アンバサダーを務めるBLACKPINKのLISA、佐野勇斗（M!LK）、堀田茜などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】