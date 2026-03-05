東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

家計支出（1月）9:30

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 -0.5%（-0.4%から修正）（前月比）

結果 4.6%

予想 5.1% 前回 5.0%（前年比）



※要人発言やニュース

【日本】

日銀4月に利上げ必要な環境になる可能性排除せず、戦争と原油を注視



外務省が中東6カ国の危険情報レベル引き上げ「渡航中止」を勧告

クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、UAE、オマーン



【イラン情勢】

イラン国家安全保障責任者ラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）

イランはいかなる分離主義行動にも容赦しない



イランの攻撃は今後数日間で激化・拡大へ

イランが米国イスラエルの標的に向けて新たにミサイルとドローン発射

イランがホルムズ海峡が再開された場合「生物兵器」の使用を警告

クウェート沖でタンカーが大規模爆発に巻き込まれ原油流出事故が発生

北朝鮮がイラン支援のため軍隊と核物質の派遣を準備中



【米国】

イランとの戦争で米国の高額兵器の在庫が急速に枯渇

「トマホーク」備蓄は約4000発、イラン戦争ですでに数百発使用

毎年の生産数は100機未満で1発あたり数百万ドルの費用が掛かる

将来中国と戦うことになった場合、米の戦術が危険にさらされる可能性



【中国】

中国政府は今年の経済成長目標を「4.5%～5.0％」に設定

昨年の「5%前後」から引き下げ、91年以来最も控えめな水準

消費者物価上昇率目標「2％」に据え置き、国防費は7％増額



中国政府

石油精製会社にディーゼルとガソリンの輸出一時停止を指示、国内需要優先

