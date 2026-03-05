東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
家計支出（1月）9:30
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 -0.5%（-0.4%から修正）（前月比）
結果 4.6%
予想 5.1% 前回 5.0%（前年比）
※要人発言やニュース
【日本】
日銀4月に利上げ必要な環境になる可能性排除せず、戦争と原油を注視
外務省が中東6カ国の危険情報レベル引き上げ「渡航中止」を勧告
クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、UAE、オマーン
【イラン情勢】
イラン国家安全保障責任者ラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）
イランはいかなる分離主義行動にも容赦しない
イランの攻撃は今後数日間で激化・拡大へ
イランが米国イスラエルの標的に向けて新たにミサイルとドローン発射
イランがホルムズ海峡が再開された場合「生物兵器」の使用を警告
クウェート沖でタンカーが大規模爆発に巻き込まれ原油流出事故が発生
北朝鮮がイラン支援のため軍隊と核物質の派遣を準備中
【米国】
イランとの戦争で米国の高額兵器の在庫が急速に枯渇
「トマホーク」備蓄は約4000発、イラン戦争ですでに数百発使用
毎年の生産数は100機未満で1発あたり数百万ドルの費用が掛かる
将来中国と戦うことになった場合、米の戦術が危険にさらされる可能性
【中国】
中国政府は今年の経済成長目標を「4.5%～5.0％」に設定
昨年の「5%前後」から引き下げ、91年以来最も控えめな水準
消費者物価上昇率目標「2％」に据え置き、国防費は7％増額
中国政府
石油精製会社にディーゼルとガソリンの輸出一時停止を指示、国内需要優先
