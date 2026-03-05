堀田茜「年々、お味噌汁が沁みてくる」 MC感嘆の“ポジティブ”ルーティン紹介
俳優の堀田茜が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。
【全身ショット】綺麗…真っ赤なドレス姿で登場した堀田茜
大切にしていることを問われた堀田は「寝る前に1日あった良いことを3つ頭で考えながら眠りにつくということをやっています」と回答。「平凡な日々だったなという1日が、悪くなかったなというポジティブな思考になり、そのまま眠ることができる」と語ると、MCも思わず感嘆の声を上げていた。
さらに、「トレーニングや美容メンテナンスをしているときはもちろんですが、自分のために作って、良い食事をとれた時」に幸せを感じるという堀田。「年々、お味噌汁が沁みてくる」と和食にはまっている様子だった。
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
ひと足先に訪れた堀田は「ここでしか見られないイベントだなと思いました。CMの舞台裏のセットも再現されていておもしろいなと思ったのと、誰にでも適応する力が体感できるイベントになっているんじゃないかなと思います」とし、「（BLACKPINK・LISAの）ファンにはたまらないですし、商品の力強さも伝わってくるなと思います」と魅力をアピールした。
