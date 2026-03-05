タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を報告した。

小島が幼なじみと宅飲みしながら近況をトークする動画。唐突に「服を1種類にしました」と報告した。友人が「どういうこと？」「スティーブ・ジョブズ的なこと？」と促すと「服を1種類しか着ないことにした。恥ずかしいけど、そう」と説明。

小島が固定した“1種類”は「デニムに薄めのハイネック」。なぜそのコーディネートにしたかと聞かれると「おしゃれなお洋服屋さんに選んでもらった」といい「好きなんだけど、もう服を選んでる余裕ない。子育て、事業、芸能みたいなので本当に無理ってなって、生活がいろいろな意味で落ち着くまで、もうちょっと服が嫌」と決断に至った経緯と、デニムブランド会社の知人女性に選んでもらったことを明かした。

デニムは件の1本のみ、トップスは「ネイビーと黒の同じ形のやつを交互に着る」。動画では実際に濃紺のハイウエストなデニムに、ネイビーのタートルネックを着用した姿も披露。友人からは「いいじゃん！」「めっちゃ足長く見える」と好評だった。