６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに、パラアイスホッケー日本代表が２大会ぶりに出場する。

最年長のＦＷ吉川守選手（５６）は１９９８年の長野以降、日本が出場する６大会全てで代表に名を連ねてきた。一度は代表引退を表明し、その後の大けがも乗り越えたレジェンドが「集大成」と位置づける大舞台に臨む。（長野支局 一條裕二）

１８歳でバイク事故、リハビリで出会った「氷上の格闘技」

「復帰までの道のりは大変だった。頑張ってきた思いをミラノにつなげられる」。２月中旬、強化合宿先の長野県岡谷市で大会への思いを語ると感極まった。

１８歳の時のバイク事故で左足と左手に障害が残った。リハビリを通じて取り組んだパラスポーツの中で一番、「夢中にさせてくれた」のが、選手同士の激しいコンタクトから「氷上の格闘技」とも呼ばれるパラアイスホッケーだった。

９４年設立のクラブチーム「長野サンダーバーズ」でプレーを始めると頭角を現した。長野大会で代表入りし、２０１０年のバンクーバー大会では攻撃の要としてチームを銀メダルに導いた。日本が２２年の北京大会出場を逃した後、「区切りをつけよう」と代表引退を発表した。

選手としては現役を続けながら若手の指導に当たっていた２３年、代表監督に復帰した中北浩仁さん（６２）に「帰ってこい」と声を掛けられた。中北さんが前回監督を務めた０２年からの１７年間、組織的なプレーやポジション取りなど競技の奥深さを教えられた。恩師に請われ、再び日の丸を背負う覚悟を決めた。

強化合宿で大胸筋を断裂するアクシデント

「まだやりたい顔をしていた。若い選手たちが大会の雰囲気にのみ込まれないようにメダリストとして経験を伝えてほしい」と中北さんは期待していた。しかし、吉川選手は復帰直後の強化合宿で右の大胸筋を断裂するアクシデントに見舞われた。

パラアイスホッケーは両手に持つスティックを駆使するが、事故で左手の握力が低下し、「右手一本でやってきた」中で選手生命に関わる大けがだった。それでも「これで復帰できたら自信になる。一つのドラマを作れる」と自らを鼓舞し１年以上に及ぶリハビリを経て、昨年１月の国際大会で復帰を果たした。

試合ではリンク上の６人の選手を交代させながら戦う。若手とベテランのバランスが取れたチームにあって自身はエースに成長した若手を休ませる間、失点を防ぎながら得点も狙う役割を担う。吉川選手は「みんなが氷の上で自分を表現できれば結果はついてくる」と信じる。

１６年ぶりのメダルを目指し、７日のグループリーグ初戦でチェコと対戦する。