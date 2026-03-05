タレントの大久保佳代子が４日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、芸能人が住宅ローンを組むときの注意点を挙げ、若槻千夏が目を丸くする一幕があった。

この日は「持ち家ＶＳ賃貸 結局どっちが得なのか大激論」と題して、持ち家派の芸能人と賃貸派の芸能人がそれぞれのメリットなどを語った。

持ち家派の大久保は「不動産屋さんの友達に聞いたんですけど、芸能人限定かもしれないけど」と切り出し「ローンは信用だから、レギュラーを何本持っているか」と言い出し、賃貸派の若槻が「え？ほんと？」と絶句。大久保は「最低テレビ２、ラジオ１ぐらいは持っていないと、ローン組めないんで、今、行って下さい」と若槻に呼びかけた。

若槻は「レギュラーで決まるんですか？」と目を丸くした。すると上田晋也は「それはある」と大久保に同意。「俺もローンを組む時に『芸人と言わないで下さい』って言われた。『司会者って言って下さい』って。芸人だと審査降りません。司会者なら通ります」と言うと、大久保も「私もマルチタレントって言った」と振り返っていた。