河村勇輝が19アシストで球団記録更新…Bリーグでのキャリアハイ「20」に迫る

3月5日、Gリーグのウィンディシティ・ブルズがSNSを更新し、河村勇輝がチームのアシスト新記録を更新したことを伝えた。

2月28日（現地時間27日）に行われたメイン・セルティックスとの対戦にスターターとして出場した河村は、股抜きパスも披露し前半から11アシストをマークした。後半には得点も2桁に乗せると、味方のシュートも演出してチームをコントロール。約34分のプレータイムでGリーグキャリアハイとなる19アシストを積み上げた。

河村は、現在の同僚であるマック・マクラングが今年1月9日（同8日）のデラウェア・ブルーコーツ戦で記録していた17アシストを塗り替え、瞬く間に球団の新記録保持者となった。

B1富山戦で20アシストを挙げた河村［写真］＝B.LEAGUE

昨シーズンに所属していたメンフィス・ハッスルでは、2度の16アシストを記録するなど、渡米後もそのパスセンスを証明し続けている24歳の司令塔。Bリーグ時代には、横浜ビー・コルセアーズ在籍時の2024年1月6日に行われた富山グラウジーズ戦で、29分12秒の出場ながら20アシストを叩き出した。

Bリーグのキャリアハイ記録として今なおトップに君臨する「20」の大台。海を渡った超新星が、アメリカの地でその伝説を塗り替える日にも期待がかかる。









【動画】”伝家の宝刀”股抜きパスで相手を翻弄！