ペイクラウドホールディングス<4015.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。この日、子会社バリューデザインが物語コーポレーション<3097.T>にプレゼント機能付き株主優待券（電子チケット）サービスを提供したと発表しており、好材料視されている。



物語コーポでは、株主優待券の電子化を段階的に推進しており、バリューデザインでは昨年３月に従来提供していた紙の株主優待券（冊子型）から使い切り型カード「株主優待カード」への移行を支援。更に今回は「株主優待カード」に代わり、スマートフォンで利用可能な「株主優待券（電子チケット）」サービスを提供した。株主は「株主優待券電子チケット」の紙に記載されたＱＲコードを読み取りスマートフォンで優待券を取得、または、「株主優待券電子チケット」の紙をそのまま優待券として利用することができるほか、プレゼント機能により残高の一部を家族や友人へのプレゼントすることも可能としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS