鹿島がサッカー試合運営管理規定改定を報告
鹿島アントラーズは4日、同クラブのサッカー試合運営管理規定を改定したことを報告した。
改定事項は持ち込み禁止物。これまで「脚立類」とされていたものについて、新たに「脚立・踏み台・ビールケース等を含む、高さを確保する目的の物品(投げ込み行為防止および安全確保のため)」との記載が加わった。
この改定事項は7日にメルカリスタジアムで開催予定のJ1百年構想リーグEAST第5節・東京ヴェルディ戦から適用となる。クラブは公式サイトで「ご観戦にあたっては、管理規程を遵守くださいますよう、お願いいたします」と呼びかけた。
以下、【改定事項】第4条(持ち込み禁止物)
■改定前
(5)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物(例:脚立類、大旗での使用以外の棒類、三脚・一脚などのカメラやスマートフォンを固定するスタンド類)
■改定後
(5)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物(例:大旗での使用以外の棒類、三脚・一脚などのカメラやスマートフォンを固定するスタンド類)
(9)脚立・踏み台・ビールケース等を含む、高さを確保する目的の物品(投げ込み行為防止および安全確保のため)
