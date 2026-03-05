ABCテレビ『おは朝』木曜コメンテーター・カベポスター、19日で番組卒業 4月から東京進出
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）は5日、公式インスタグラムを更新。木曜コメンテーターのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が19日で番組を卒業すると伝えた。
【写真】この日は浜田順平のみ出演…『おは朝』卒業を発表したカベポスター
「放送でも発表がありましたが、木曜コメンテーター #カベポスター の#浜田順平 さんと #永見大吾 さんが3月19日(木)で番組を卒業します」と発表。「おは朝出演は残すところあと1回」と伝えた。
「さみしい気持ちはありますが、東京進出というお2人の門出をおは朝は全力で応援しています！」とエールを送った。
【写真】この日は浜田順平のみ出演…『おは朝』卒業を発表したカベポスター
「放送でも発表がありましたが、木曜コメンテーター #カベポスター の#浜田順平 さんと #永見大吾 さんが3月19日(木)で番組を卒業します」と発表。「おは朝出演は残すところあと1回」と伝えた。
「さみしい気持ちはありますが、東京進出というお2人の門出をおは朝は全力で応援しています！」とエールを送った。