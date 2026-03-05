ABC本社 （C）ORICON NewS inc.

　ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金　前5：00　※関西ローカル）は5日、公式インスタグラムを更新。木曜コメンテーターのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が19日で番組を卒業すると伝えた。

【写真】この日は浜田順平のみ出演…『おは朝』卒業を発表したカベポスター

　「放送でも発表がありましたが、木曜コメンテーター #カベポスター の#浜田順平 さんと #永見大吾 さんが3月19日(木)で番組を卒業します」と発表。「おは朝出演は残すところあと1回」と伝えた。

　「さみしい気持ちはありますが、東京進出というお2人の門出をおは朝は全力で応援しています！」とエールを送った。