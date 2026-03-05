◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ(5日、東京ドーム)

WBCのオープニングゲーム、オーストラリア対チャイニーズ・タイペイが行われオーストラリアが2本のホームランで勝利しました。

試合の序盤はチャイニーズ・タイペイ1安打に対しオーストラリア2安打で4回が終了します。

試合が動いたのは5回、オーストラリアは先頭がデッドボールで出塁すると、7番ロバート・パーキンス選手がチャイニース・タイペイの2番手・陳柏毓(チェン・ポユ)投手の3球目をとらえ、ライトスタンドへ大会第1号となる2ランで先制します。

さらに7回には1番トラビス・バザーナ選手がライトスタンドへ完璧な一発を放ち、ソロホームランで3点目を挙げました。

しかし9回、7回からマウンドに上がっていた3番手のジョン・ケネディ投手が味方のエラーで出塁を許すなど2アウト1塁3塁のピンチ。それでも最後はピッチャーゴロで仕留めオープニングゲームを3-0で制しました。

オーストラリアは3人の投手陣がチャイニーズ・タイペイ打線を3安打に抑え、2024年プレミア12の王者相手に完封勝利。試合は両チームに好守備が見られるなど、合わせてエラー1個の好ゲームとなりました。