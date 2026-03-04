奢ってくれるかどうかじゃない。男性の本命サインは“お金の使い方”に出る
高いお店に連れて行ってくれたから「彼は本気」とは限りません。逆に「割り勘だから脈なし」とも言い切れないものです。男性の本命サインは金額ではなく“お金の扱い方”に出ます。
見栄より安心にお金を使う
男性が高級店よりも、女性が気に入っている店を選ぼうとするのは、自分の印象より女性の満足を優先しているから。男性は本命相手ほど、自分を大きく見せるための見栄のための出費が減り、相手の女性を喜ばせることにお金を使おうとします。
将来を意識した話を避けない
貯金や仕事の話など、男性がお金の話題を自然に共有するのは、生活の現実を見せてもいいと思っているからでしょう。本命でない相手には、ここまで踏み込んでお金の話題をすることはありません。
不公平感を残さないように気遣う
奢るにしても割り勘にしても、男性はどちらかがモヤモヤしない形を選ぼうとします。これは関係を対等に保ちたいからでしょう。お金で自分を優位に立たせようとはしません。
男性の本気度は誠実さとして表れます。見栄より安心、隠すより共有、不公平を作らない。その姿勢があるなら、その男性はあなたを大切に想っているはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
