自分から恋を遠ざけているかも。恋愛下手な女性に共通する「特徴」とは
「恋愛のチャンスがない！」と感じていませんか？
でも、チャンスがないのではなく、自分から恋を遠ざけていることもあるでしょう。
そこで今回は、恋愛下手な女性に共通する「特徴」を紹介します。
人との接触を避けてしまう
人間関係が面倒ということで、無意識の内に人とコミュニケーションすることを避けていませんか？
これも恋を遠ざけてしまう女性に見られる特徴の１つ。
必然的に出会いのチャンスは限られていきますし、友達から男性を紹介してもらうという機会もなくなってしまうでしょう。
「私なんて…」と卑屈になりやすい
自己肯定感が低いがために「私なんて…」と卑屈になりやすい女性も、自分から恋を遠ざけていると言えます。
感情は無意識の内に行動に表れるものなので、できるだけネガティブな感情を持たないことが大切。
明るく前向きな女性に男性が目を向けるのは当然なので、自分の意見や考えを人前で話すように意識したり、「これならできる」と思える程度の目標を持つようにしたりして、自分に自信をつけるための行動を起こしてみましょう。
もし自分に当てはまると感じるなら、恋のチャンスを増やすためにも意識的に改善していきましょうね。
