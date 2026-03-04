「同じ過ちは繰り返さない」は本当？不倫発覚後の“反省のフリ”の見抜き方
「もう二度としない」「本当に反省している」。不倫発覚後、多くの男性はそう口にするでしょう。でも本気かどうかは言葉だけでは判断できません。見抜くポイントは、謝罪の熱量ではなく“時間が経ったあとの行動”です。
優しさが“短期集中型”になっていないか
発覚直後、やたらと優しい、頻繁に連絡する、常にあなたの機嫌を取るように。これは罪悪感や焦りから来る行動の可能性があります。１〜２ヶ月で元の態度に戻るなら、反省ではなく危機回避だったのでしょう。
責任の主語が揺れていないか
最初は「自分が悪い」と言っていても、時間が経つと「寂しかった」「家庭がうまくいってなかった」と言い始める。責任の主語が“自分”から“環境”へ移るのは、反省が浅いサインと見て間違いありません。
透明性を継続できているか
スマホを隠さない、予定を共有する、質問に対して苛立たずに返答する。本気で反省している人は、不透明なところをなくすように行動し続けす。逆に「いつまで疑うんだ」と怒り出すようになるなら、反省は不十分かもしれません。
きちんと反省しているかを見抜くコツは、表面的な言葉に安心しすぎないことが鍵。数ヶ月単位で言動を観察し、行動が安定しているかを見るようにしてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「本当に心から反省してる？」不倫発覚後に見える男性の“行動変化”