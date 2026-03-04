「お腹を満たせれば十分」ではない。大人世代が考えたい“体を守る備蓄食” #知り続ける
東日本大震災から15年。防災という言葉に触れる機会は増えましたが、「食」の備えについては、まだ“長期保存できるもの”という発想にとどまっている人も少なくありません。けれど大人世代にとって大切なのは、空腹をしのぐことだけでなく、体調を崩さないこと。非常時だからこそ、「体を守る」という視点が欠かせません。
炭水化物だけに偏らない工夫を
保存性を優先すると、アルファ米やパン、麺類など炭水化物中心になりがち。もちろんエネルギー源として重要ですが、それだけでは体力や回復力の維持は難しくなります。
腸内環境を意識した選び方も重要
環境の変化やストレス、水分不足は、便秘や胃腸の不調につながりやすいもの。非常時は特に、体のリズムが乱れやすくなります。
食物繊維を含む食品や、常温で保存できる発酵食品、乾物などを組み合わせておくと安心。水分補給と合わせて、腸を整える視点を持つことも、広い意味での体調管理につながります。
“食べ慣れた味”は安心感につながる
非常時は、精神的な緊張状態が続くでしょう。そんなとき、いつも飲んでいるスープや、食べ慣れたおやつがあるだけで気持ちは落ち着きます。
「栄養」だけでなく、「安心できる味」を少量備えておくことも現実的な選択。我慢のための備蓄ではなく、自分を支えるための備えへと視点を少し変えるだけで、食の準備はぐっと前向きなものになります。
災害時の食事は、単なるエネルギー補給ではありません。体を守り、気持ちを立て直す糧でもあります。日常の延長線上にある“食の備え”を見直すこと。それが非常時の自分をきっと支えてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災および一般的な美容知識をもとに編集部が再構成しています
