いつも自分を後回しにしてしまう人、自然と自分を大切にしている人。その差って何？
気づけば、周りの都合を優先している。頼まれると断れない。自分のことは後回し。一方で、わがままではないのに、自分をきちんと大切にしている人もいるでしょう。その違いを作るのは“自分への扱い方”です。
“嫌われたくない”が基準になっている
判断の基準が「相手に嫌われないかどうか」になると、自分のことは置き去りになります。自分を大切にできる人は、「自分はどうしたいか」を先に考えて行動しているものです。
他人への罪悪感を持ちすぎている
自分を後回しにしてしまう人は、休むこと、断ること、頼ることに罪悪感を抱きがち。一方で自然と自分を大切にできる人は、無理をしない自分を責めません。余力を残すことを前提にしています。
“誰かのために努力する自分”しか評価できない
「誰かのために」と努力する自分しか評価できないと、常に目先のことに振り回されるようになります。逆に自分を大切にできる人は自己肯定感が高く、あえて何もしないという選択もスムーズにできるのです。
自分を後回しにする癖は、優しさの裏返しかもしれませんが、まず満たすべきは他人ではなく自分。だからこそ、小さな選択から、自分優先を取り戻していきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
