レイヤードが野暮ったく見える原因は“裾の見せ方”。40代・50代が整える重ね方の基本
春前はニットやカットソー、シャツを重ねる機会が増える季節。ただ、「重ねたのに膨張して見える」「なんとなく野暮ったい」と感じることはありませんか？その原因はアイテム選びではなく“裾の見せ方”。重ねたときの分量バランスが、全体の印象を決めています。
裾が少ないと“レイヤードしていない”のと同じ
ニットの下にシャツを着ていても、裾がほんのわずかしか見えていなければ、視覚的な段差が生まれません。
▲裾の分量が少なすぎると一枚物を着ているのと変わらない印象に
結果、横に広がり、コーデは平面的な仕上がりに。レイヤードは「重ねた事実」ではなく、「段差が見えるかどうか」で決まります。
正解は“はっきり見える”けど“出しすぎない”
一方で、インナーの裾がしっかり視認できる長さまで出ていると、視線が縦に流れ、自然な立体感が生まれます。目安はニット裾から３〜５cm程度。
▲大人世代に必要なのは「大胆さ」と「制御された分量」
ただし、ここでやりがちなのが“出しすぎ問題”。インナーのシャツやカットソーが長く垂れすぎると、今度は胴が間延びして見え、だらしない印象に転ぶことがあります。
色のコントラストよりも“分量と質感”を効かせる
また、同系色でまとめるなら、色のコントラストよりも“裾の段差”を意識すること。厚手ニットをやや軽い素材に替え、裾をきちんと設計するだけで春らしい抜け感が出ます。
レイヤードコーデは裾の分量バランスが仕上がりの鍵に。まずは鏡の前で、きちんとバランス良く裾を出しているか、出しすぎていないかと合わせて調整してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼若く見せたいのにおばさん感が出る？大人世代がやりがちな「若作りファッション」