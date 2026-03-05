◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕カードが行われ、オーストラリアが勝利した。

先取点はオーストラリアだ。０−０で迎えた５回無死一塁。オーストラリアのパーキンスが台湾の２番手右腕チェン・ポーユーとの勝負で、カウント１−１からの３球目、１４６キロのストレートを逆方向へ。右中間スタンドに飛び込む先制２ランとなった。

追加点も一発だ。２点リードで迎えた７回１死。１番のバザナがフルスイングで右翼席にたたき込んだ。打った瞬間、“確信歩き”を見せ、その後は一塁側の自国ベンチへ大きくシャウト。喜びの中でダイヤモンドを一周した。

昨年のプレミア１２で優勝した台湾は、大応援団の歓声を背に受けながら、先発したソフトバンクのシュー・ルオシーが４回２安打無失点と好投。３番手にはスン・イーレイを投入するなど、勝利への執念を見せたが、打線が低調だった。初戦をモノにできず、厳しい船出となった。

開幕戦の観衆は日本戦でもなく、平日の昼間にもかかわらず、４万５２３人の超満員。そのほとんどが台湾ファンだった。台湾・曽豪駒監督は「応援してくださったみなさまに感謝します。結果の責任は私にあります。初戦で打者の調子が上がらなかったのは事実」と満員のファンに感謝しつつ、試合を振り返った。

台湾は試合前、主軸でタイガース傘下のリー・ハオユー内野手（２３）が左脇腹の負傷のため、戦線離脱が決まったばかり。さらにこの一戦でも、６回に主将で２４年プレミア１２ＭＶＰのチェン・ジェシェンが左手付近に死球を受けて負傷交代するなど、６日の日本戦（東京ドーム）に向けて影響が懸念される状況となった。苦しい状況で日本戦を迎えるが、指揮官は「終わったことはすぐに忘れて、明日どう立ち向かい、ベストを尽くすのかを考えたい。（あすの日本戦に）日本はトップクラス。全力を尽くすのみです」と切り替えた。