ビクターエンタテインメント株式会社が、ライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」との共同開催によるオンライン・オーディションイベント＜Pococha × Victor Entertainment -THE PRODUCER-＞を2026年3月25日（水）〜31日（火）の期間で開催する。

本イベントはスマホ一台で活動するライバーが、本格的な音楽シーンへ飛び立つためのチャンスとして設けられたものだ。1位のライバーにはTeddyLoidがオリジナル楽曲を書き下ろし、ビクターエンタテインメントからの配信リリースが行なわれることが決定した。さらに楽曲の世界観を表現するミュージックビデオの制作も提供し、音源と映像の両面からプロデュースに関わっていく。

また、イベントでは参加者のライブ配信での発信力に加えボーカリストとしての実力を重視する。通常のアプリ内イベントに加え、歌唱審査が導入されることにも留意してほしい。課題曲は冨岡 愛の「恋する惑星「アナタ」」となっている。

◆ ◆ ◆

■TeddyLoid コメント

ライブ配信というフィールドから、メジャーシーンへ挑戦できる今回の企画は、大きな可能性を秘めていると感じています。歌声や表現の奥にある”その人にしかない物語”を音楽として最大化したいです。頂点に立ったライバーと共に、新しい時代のアンセムを生み出せることを楽しみにしています。

■冨岡 愛 コメント

「恋する惑星「アナタ」」をいつも聴いてくれて、そして大切に歌ってくれて、本当にありがとうございます。

この曲は、誰かを好きになると、まるでその人の”惑星”に連れて行かれるような感覚になることを表現した楽曲になっています。

懐かしさも感じられるようなサウンドに、ポップなメロディをのせていますが、実は恋愛をしている時の不安な気持ちや感情をそのまま素直に歌っています。大切な人を思い浮かびながら、自分のペースで重力を感じながら歌ってみてもらえたら嬉しいです。

みなさんの「恋する惑星「アナタ」」を聴かせていただける日を、楽しみにしています。

◆ ◆ ◆

Pocochaでは多様なライバーによる配信が毎日行われており、「歌枠」「演奏枠」など、音楽ライバーによる配信は人気ジャンルの一つとなっている。オリジナル曲のリリースをかけたアプリ内イベントには毎回多くのライバーが参加し、これまでに2,800を超える楽曲がPococha発の音楽レーベル「POCORECORDS（ポコレコーズ）」からリリースされてきた。