偶然の再会、何気ない会話の延長線。ドラマのような「自然な出会い」に憧れを抱きながらも、現実の恋愛はより具体的な場で生まれている。その理想と実態のギャップが、数字ではっきりと示された。

株式会社アイベックが運営するマッチングサービス「ハッピーメール」は、恋人がいない成人男女２００人、恋人がいる成人男女２００人の計４００人を対象に調査を実施した。

恋人がいない２００人に「自然な出会いで恋人を作りたいか」と尋ねたところ、「はい」は１２５人（６２．５０％）。内訳は男性６２人（６２．００％）、女性６３人（６３．００％）で、男女ともに６割超が自然な出会いを志向している。一方で「いいえ」は７５人（３７．５０％）となり、約４割は出会い方に強いこだわりを持たない姿勢も見られた。

また、恋人がいる２００人に現在の出会いの場を聞くと、最多は「職場・仕事関係」で男性３０人、女性３４人。次いで「マッチングアプリ」が男性２３人、女性２６人だった。「友人の紹介」は男性１８人、女性１４人と続く。

理想としては“自然”を求めながら、実際の出会いは職場やアプリが中心―。出会いをめぐる価値観は、憧れと合理性が共存する時代に入っていることがうかがえる。