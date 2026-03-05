米国・イスラエルとイランの軍事的衝突の余波でホルムズ海峡が封鎖され、HDオイルバンク、GSカルテックスなど韓国の原油運搬船7隻が同海峡を通過できずにいることが5日、分かった。韓国経済界は国会と政府に対策作りを求めた。

国会外交統一委員会所属で共に民主党側の幹事を務める金永培（キム・ヨンベ）議員 は同日、国会で石油化学・製油・貿易通商などの業界が参加した「中東情勢および対米関税交渉関連の懸案懇談会」の直後、記者団に対し、こうした内容を含む中東地域の物流状況についてブリーフィングをした。

金議員は「石油化学および製油業界によると、現在ホルムズ海峡に国内のタンカー7隻が足止めされている」と明らかにした。続けて「7隻も足止めされたままだということで対策が必要だという業界の要求があった」とし、「構造調整中の製油業界の事情を考慮し、還付制度などの支援策を講じてほしいという要求もあった」と伝えた。

足止めされている7隻のうち、原油タンカー1隻には韓国全体の1日あたりの原油消費量に相当する約200万バレルが積まれている。石油化学・製油業界は、現在業種別の原油需要に対する具体的なシナリオを作成し、政府が対応策を準備すべきだと要請した。

経済界の関係者は「船舶7隻が海峡付近で足止めされて身動きが取れず、韓国へ戻る航路に進入できない状況」とし、「長期化すれば国家の原油需給に支障をきたす恐れがある」と述べた。

ホルムズ海峡は、全世界の石油海上貿易量の約27%が通過する核心的な輸送路だ。海峡全体の幅55キロのうち、タンカーが通航可能な区間は10キロ以内で、すべてイラン領海だ。韓国は昨年基準で中東原油の導入比重が全体の69.1%に達し、このうち95%以上がホルムズ海峡を通過するほど同海峡への依存度が高い。

これに伴い、ホルムズ海峡の封鎖が長期化した場合、中東産原油の輸入に依存する韓国関連業界の打撃は避けられない。同日の懇談会でも、ホルムズ海峡の長期封鎖の可能性に伴う懸念の声が上がった。

金議員は「ホルムズ海峡が長期封鎖された場合、1リットルあたりの輸送原価が上昇し、需給の多角化を模索するための負担が増加するため、対策が必要だという意見が出た」と伝えた。原油価格の上昇時に輸送原価も共に上がると予想される中、ホルムズ海峡を除いた他の輸送ルートに多角化しても、運送費上昇の負担は避けられないという意見だ。

中長期的な半導体の需給・需要の問題も指摘された。半導体生産に必須の素材であるヘリウムの90%が中東から輸入されている。

金議員は「アラブ首長国連邦（UAE）を中心に7〜8基のデータセンターが建設される予定だったが、支障が生じれば半導体の需給・需要に問題が生じる恐れがある」とし、「また、UAEなどで調達するヘリウムなど半導体核心素材の需給にも支障をきたし、半導体生産に問題が生じる可能性がある」と業界が直面する懸案を紹介した。また「半導体業界は、石油価格の上昇が国内の電気料金引き上げにつながり、最終的に単価が上昇せざるを得ないため、価格競争力に深刻な問題が提起されかねないとの懸念を伝えてきた」と述べた。

原油・液化天然ガス（LNG）などエネルギー分野において、精巧な需給シナリオを作成してほしいという要請もあった。金議員は「エネルギー208日分の政府備蓄があるとはいえ、現場の要求を反映した具体的なシナリオが必要だ」とし、「幸いガスの需要ピークである冬は過ぎたが、保管が難しいLNGの需給を多角化する必要があると業界は要請した」と伝えた。