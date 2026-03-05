コスプレイヤー専門事務所TopLayers（トップレイヤーズ）が5日、公式Xを更新。「ドバイ案件」の斡旋に関与したのではないかとのX上の一部臆測を完全否定した。

「ドバイ案件」は、中東ドバイで日本のインフルエンサーなどの女性が高額な報酬などの見返りに性接待などをしている、との内容が投稿などで拡散されるもので、真偽は確認されていないが、関与を疑われたインフルエンサーが否定するなどの事態がたびたび発生している。

同事務所は声明で「現在、SNS等において、いわゆる『ドバイ案件』に関連し、特定のコスプレイヤーおよびキャスティング会社が斡旋に関与しているのではないかといった趣旨の情報が拡散されており、その中で弊社名が言及されている状況を確認しております」と報告し「しかしながら、TopLayersは当該案件に関する斡旋・仲介・紹介等の行為を一切行っておらず、弊社の業務として当該案件を取り扱った事実もございません」と明言。「弊社といたしましては、法令および社会的規範に反する行為を容認することはなく、万が一、弊社と関わりのあるクリエイターが違法または不適切な行為に関与していた事実が確認された場合には、締結済みの契約条項に基づき厳正に対応いたします」とした。

同事務所の代表でコスプレイヤー秋山悠もこの件について投稿。一部のコスプレイヤーの名前が取り沙汰されていることを念頭に「今回の一連の『ドバイ案件』と呼ばれている件について、弊社はこれまで一切斡旋行為等を行ったことがない事、また告発者の方が被害者保護の観点から特定の会社名や名前への言及を控えておられることについて理解をしておりました為、当初より静観しておりました。しかし昨晩深夜より、弊社が関与していたとも受け取れる投稿を複数確認したことから、誤解が広がる可能性や緊急性を考慮し、深夜ではありましたがお知らせを行った次第です」と説明。「詳細は引用先をご覧いただければと思いますが、私が代表を務めるコスプレ事務所TopLayersにおいて、そのような案件を斡旋・仲介した事実もこれまで取り扱った経験も一切ございません」とした。

秋山はさらに、自身のドバイでのイベント出演についても説明。「また、私自身が昨年ドバイでコスプレイヤーとして出演していたことについて言及されている方もいらっしゃいましたが、こちらは「Japan Trade Exhibition in Dubai」というドバイ政府公認の、日本企業及び自治体が携わる展示会の1ブースにゲストコスプレイヤーとして出演したものです」と記した。続けて「尚、海外という点では、弊社はこれまで長年コスプレ業界に携わる中で、インドネシア・フランス・スペイン等多くの海外企業様ともお取引をして参りました。いずれも日本のコスプレ文化をリスペクトしてくださる企業様とのお仕事であり、当然ながら、現在SNS等で取り沙汰されているような内容の案件とは一切関係のないものであることをお伝えいたします」とした。

秋山は「繰り返しとはなりますが様々な憶測が錯綜している状況であり、また告発者の方が被害者保護の観点から特定の名前や会社名への言及を控えておられることについては十分承知しております。しかしながら、現在弊社に疑念の目が向けられている状況については見過ごせず、弊社が本件を斡旋するキャスティング会社ではないことだけは、はっきりとお伝えできればと思います」と結んだ。