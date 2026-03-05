スタンプ全8種を集めた参加者には景品も！

小田急電鉄が、神奈川県の大山エリアで伝統的に親しまれている「大山詣（まい）り」の名所を巡る観光イベント「歴史探検！ 大山詣りデジタルスタンプラリー」を、2026年4月5日（日）まで開催しています。

【写真で見る】これが「大山詣り」スタンプラリーの景品です

大山詣りは、江戸時代に「大山阿夫利（あふり）神社」（現：神奈川県伊勢原市）を目指す庶民参拝として流行し、今もその伝統が継承されています。江戸の人口が100万人規模だった当時、年間およそ20万人の参拝者が訪れたといわれており、2016（平成28）年には文化庁から日本遺産へと認定されました。

小田急が開催しているデジタルスタンプラリーは、大山詣りの日本遺産認定10周年を記念したイベントです。本イベントでは大山エリアの名所を巡りながら、スマートフォンアプリ「SpotTour」でデジタルスタンプを収集します。小田急の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」と一緒に大山の歴史や文化を学べる内容となっています。

スタンプの収集スポットは、「大山駅（清水屋）」「旧参道（大山阿夫利神社社務局）」「愛宕滝」「良辨（ろうべん）滝」「こま参道（大津屋）」「大山ケーブル駅」「大山寺」「大山阿夫利神社下社」の計8か所。アプリを起動した状態で対象スポットに近付くと、GPS機能でスタンプが自動付与される仕組みです。

また全種のスタンプを集めた参加者には、「もころん」や神奈中バスの「かなみん」をかたどったグッズなども先着で配布されます。さらに大山観光電鉄の「大山ケーブルカー」にも乗れる「丹沢・大山フリーパス」の提示者には、追加のプレゼント（ロマンスカーペン立て、ケーブルカー巾着袋いずれか一つ）も用意されているとのことです。

なお、景品は小田急伊勢原駅北口の「駅ナカ クルリンハウス」において配布されています。