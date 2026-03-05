試験ファルコン

◇2月21日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第15節

▢ウィングアリーナ刈谷

ゴールを決めガッツポーズの小塩

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨで首位攻防戦が行われた。ここまで14連勝中でＶ６を目指す豊田合成ブルーファルコン。対するは13勝１敗で２位につけるブレイヴキングス刈谷。

試合は好ゲームとなり前半は15-16とブルーファルコン１点リードで折り返す。後半立ち上がりもヨアン・バラスケス（ブルーファルコン）の連続得点で王者のペースになるかと思われたが、後半５分からブレイヴキングスが怒涛の４連続得点で逆転。それでも王者ブルーファルコンは後半23分、24分にリーグ歴代最多得点記録保持者であり、７ｍスロー（サッカーで言うＰＫに近いもの）の職人でもある小塩豪紀（ブルーファルコン）が２本連続で７ｍスローを決め再び逆転に成功。しかし最後は試合終了10秒前にブレイヴキングスのゴールが決まり31対30でブレイヴキングスが劇的勝利を収めた。

どの球技にもライバルはつきものだ。野球で言えば読売ジャイアンツと阪神タイガース。サッカーで言えばＦＣバルセロナとレアルマドリード。そしてハンドボールでは2020-21シーズンから王者を争いプレーオフファイナルで５回に渡り激戦を繰り広げてきたこの両チーム。今年も再び王者をかけて争うことになる予感を感じさせる好ゲームとなった。

ブルーファルコンは次戦、2月23日にホーム豊田合成記念体育館エントリオで富山ドリームスを迎える。