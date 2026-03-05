開業から1ヶ月！「ポケパーク カントー」へ行った後に食べたい周辺グルメ3選

2026年2月5日、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、よみうりランド遊園地内（東京都稲城市）にグランドオープンした。 あの頃ゲーム機を握りしめてポケットモンスターに夢中だった世代も、今では子連れの親となり子どもたちと一緒に「ポケモンの世界」を体感できる日がやってきたのだ。 そこで、アクセス抜群の小田急線新百合ヶ丘駅周辺で、ファミリーで気軽に入れて、ボリュームもコスパも満足できるお店を3軒厳選。ポケパーク帰りの疲れた体にやさしく、心もお腹も満たしてくれる選択肢としてぜひ参考にしていただきたい。

新百合ヶ丘エリアでお腹いっぱい食べるならココ『麺飯食堂新ゆり飯店』

ファミリーレストラン、大手チェーン店が充実している新百合ヶ丘に現れた大衆中華食堂。

13種類のラーメン、８種類の定食、14種類の中華飯をはじめ、多彩なメニューが揃っているのが特徴だ。そして、ほとんどのメニューが1000円前後とお財布にやさしい価格設定である。

「手作り餃子定食」（ミニ麻婆豆腐・ライス・スープ・おしんこ付き、980円）

餃子はモチモチの皮の中にシャキシャキのキャベツとジューシーな挽き肉がバランス良くぎっしり入っていて、満足度が高い。ガッツリ食べたい人は、250円で３個追加できるので安心だ。

また、餃子定食にも関わらずミニ麻婆豆腐がついてくるのもうれしい。麻婆豆腐は辛すぎず、甘すぎない。老若男女楽しめる味わいだ。

さらに、箸休めのおしんこには少量の魚粉が振りかけられており、細部にまでこだわりが感じられた。

おかわり無料のご飯は、中華料理にぴったり合う程よい硬さ。特に麻婆豆腐のような水分が多めのおかずと一緒に食べても米がべちゃっと崩れず、粒立ちがしっかり保たれているので、最後までおかずの味を邪魔しない。むしろ引き立ててくれる。

そして驚いたのが、お子様セット。

主食に半ラーメン・半チャーハン・半オムライス、主菜を餃子か唐揚げから選ぶことができる。その上、好きなドリンクとポテト付き。これで700円（2026年3月現在）とは驚きだ。

これなら子どもの胃袋も心も掴めるだろう。

『麺飯食堂 新ゆり飯店』

■『麺飯食堂 新ゆり飯店』

［住所］神奈川県川崎市麻生区上麻生1-6-3 マプレ2階

［電話番号］044-874-0665

［営業時間］11時〜23時

［休日］無休

［交通］小田急小田原線ほか新百合ヶ丘駅南口から徒歩5分

広い店内でやさしいラーメンを食べるなら『RAMEN FACTORY TORISETSU』

次に紹介するのはラーメン店。「鶏扱説明書」をコンセプトに、鶏を余すところなく使い切る化学調味料不使用のラーメンを提供している。

オープンキッチンで調理が見える、明るく清潔な店内にはゆったりとした４人掛けテーブル席も用意されており、のんびり食事を楽しめる空間が広がっている。

誰と来てもきっと素敵な時間を過ごせるはず。

「鶏白湯ラーメン」（1000円）

「鶏白湯ラーメン」のスープは、鶏ガラを長時間煮込んで作られる白湯スープ。コラーゲンが豊富に溶け出しており、美容や健康を気にする方にとってもうれしい。それに魚介・野菜のポタージュ、自家製塩ダレを泡立てて乳化。白くクリーミーでまろやかに仕上げている。

食べると、鶏と野菜の素材本来が持つ旨みがやさしく伝わってくる。

トッピングは自家製鶏チャーシュー、燻製うずら、燻製ぼんじりなど鶏尽くし。

その中でも目を引くのが、ヤングコーン。アジアンビストロ出身の店長が生み出した、お気に入りの具材。白いスープに鮮やかな緑と黄色が映え、シャキシャキとした食感がアクセントとなり、甘みをもたらす。

横に添えられたレモンを軽く絞れば、爽やかな酸味がスープを引き締め口の中をリセットし、季節のピクルスはシャキシャキとした食感とほのかな甘酸っぱさが鶏のコクをやさしく受け止める。

これらのトッピング一つひとつが、鶏の旨みを最大限に引き出すために計算し尽くされたもの。まさに「鶏扱説明書」の名にふさわしく、鶏という素材を余すところなく丁寧に扱い抜いた一杯なのだ。

お子様メニューでは「鶏醤油ラーメン」を用意。ハーフサイズ（880円／2026年3月現在）に、食後はアイスが付いてくるからお子さんも喜ぶこと間違いなし。

食べ切れるか不安な方には、麺の量を-60円でスモール（レディースサイズ）に変更可能だ。

ラーメン屋は競争率が激しいが、こちらは2017年の開店から休まず営業し続けている。その実績が、何よりの信頼の証。 家族みんなで「鶏扱説明書」を体感してみてはいかがだろうか。

『RAMEN FACTORY TORISETSU』

■『RAMEN FACTORY TORISETSU』

［住所］神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード5階

［電話番号］044-455-5881

［営業時間］11時〜22時（21時半LO）

［休日］エルミロードの休館日に準ずる

［交通］小田急小田原線ほか新百合ヶ丘駅南口から徒歩2分

車で帰る前にホッとひと息『LILY CAFE リリーカフェ 新百合ヶ丘』

新百合ヶ丘駅から少し離れた閑静な住宅街にひっそりと佇む『LILY CAFE リリーカフェ 新百合ヶ丘』。

アメリカンダイナーを基調としたおとなの隠れ家的なカフェ&レストランバーで、人が賑わう駅前とはひと味違う、大人の落ち着きと温かみを感じられるお店だ。

全面ガラス張りの明るい空間で、暖色の穏やかな照明とアンティークな名車が展示されたインテリアが、日常を特別な一日へと誘う。

よみうりランドで遊んだ後にやってくる来店者も多く、一日を締めくくるのにピッタリ。駐車場が８台完備されているのも車ユーザーにはうれしいポイントだ。

「自家製ローストビーフ丼」（1580円）

こちらで必食なのが、低温調理でしっとり柔らかく仕上げた「自家製ローストビーフ丼」。

ローストビーフは、噛み応えがありながらも柔らかく食べやすい絶妙な厚さ。赤ワインソースのコクとサワークリームの爽快感が肉に絶妙にマッチしている。

トッピングの卵黄を崩せば、まろやかになりソースと肉の味わいがさらに一体となってヤミツキの旨さに。野菜もたっぷり入っていてヘルシー志向の方にうれしい一品だ。

『Lily cafe リリーカフェ』

■『LILY CAFE リリーカフェ 新百合ヶ丘』

［住所］神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘6-2-19

［電話番号］044-953-0011

［営業時間］11時〜20時（19時半LO）

［休日］火

［交通］小田急小田原線ほか新百合ヶ丘駅から徒歩15分、または車で●分（タクシー1メーターほど）※駐車場8台あり

以上が厳選の3軒である。

ポケパークで遊んだあとはぜひ、おいしいご飯を！

1日中、ポケモンたちが暮らす街と森を冒険し、興奮と笑顔でいっぱいになったあと帰り道に「今日は本当に楽しかったね」と家族で振り返りながら、おいしい食事を囲めば、きっとその1日はより特別な思い出になるはず。

ポケパークを訪れた際は、ぜひ足をのばしてみてほしい。

取材・撮影／ながやかずき

【画像】「ポケパークカントー」へ行った後に食べたい周辺グルメ（7枚）