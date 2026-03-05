千葉ロッテマリーンズは3月27、28日に開催される西武戦（ZOZOマリンスタジアム）で、マリーンズファンのお笑い芸人によるトークショーを開催すると発表した。

27日はトレンディエンジェルのたかし、20世紀の木本悠斗、28日はぺこぱの松陰寺太勇とシュウペイさんが来場。球場正面の特設ステージにて、アシスタントMCを務めるタレントの黒木芽依とともに試合前の球場を、マリーンズ愛あふれるトークで盛り上げる。

トレンディエンジェル・たかしは「昨年は最下位という結果に終わり悔しい思いをしました。ただ順位だけを見れば残念ですが西川選手が新人王。寺地選手がシーズンを通して試合に出て経験を積んだ。ダイナマイト山本が2桁本塁打を記録するなど明るいニュースも多かったです。なので今年は若手とベテランが噛み合えば優勝すると思います！イベント当日はマリーンズへの熱い思いを全開で語り尽くしますので、試合前から一緒に盛り上がりましょう！」とPRした。

イベント詳細は以下の通り。

＜球場正面特設ステージトークショー詳細＞

・3月27日:出演者トレンディエンジェルたかし、20世紀・木本悠斗 アシスタントMC黒木芽依

・3月28日:出演者ぺこぱ アシスタントMC黒木芽依