『太陽を抱く月』女優ナム・ボラ、13人きょうだいの長女からママに！妊娠中の大きなお腹を公開

13人きょうだいの頼もしい長女から、今や母になる準備をしている女優ナム・ボラが、穏やかな近況を伝えた。

去る3月4日、ナム・ボラは自身のSNSを通じて「お腹どこまで出るんですか？」という愉快な質問とともに、鏡越しの自撮りを公開した。

【写真】ナム・ボラ、"13人きょうだい"の大家族を公開

写真のなかのナム・ボラは、低い位置でまとめた髪にトレーニングウェア姿で鏡の前に立ち、自身の変化したシルエットを見つめている。

特に、出産が迫っていることを知らせる鮮明な“Dライン”が視線を釘付けにしており、プレママとしての神秘的な瞬間を包み隠さず共有した。

（写真＝ナム・ボラInstagram）

また、彼女は妊娠中に経験するちょっとした苦労を収めた動画も投稿した。「妊娠すると、どうしてずっとお腹が空くんだろう？」という質問が含まれた動画を共有し、「振り返るとお腹が空いて、また振り返るとお腹が空いて…」という率直なコメントを添え、多くの妊婦の共感を呼んだ。

なお、ナム・ボラは2025年12月、バラエティ番組を通じて妊娠を発表し、多くの祝福を受けた。同年5月に同い年の実業家と結婚した彼女は、来る6月に出産予定だ。

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ〜愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記〜Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。