TXT、5月より日本4都市でデビュー7周年記念コンサート開催決定！MOAと特別な思い出作りへ

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERは、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する。

「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」は、「TXT（TOMORROW X TOGETHERの略称）」「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）」「コンサート」からなるタイトルだ。

【写真】スビン、正統派ブラックスーツで魅了

デビュー7周年を記念して、これまで応援してくれたファンの近くでステージを披露するスペシャルコンサートとして、来る5月23〜24日の愛知・IGアリーナ公演を皮切りに、5月27〜28日の千葉・LaLaアリーナ東京ベイ、6月16〜17日の福岡・マリンメッセ福岡A館、6月23〜24日の兵庫・GLIONアリーナ神戸の4カ所で開催される。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

TXT

2025年、TOMORROW X TOGETHERは自身初となる日本5大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN JAPAN」を開催し、35万人以上を動員した。それだけに、スペシャルコンサートにも期待が高まっている。

なお、「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」の詳細は特設サイトで確認できる。