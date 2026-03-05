５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）

【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／丁海濤）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／黄敬文）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／殷博古）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王建華）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王建華）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王曦）

５日、第１４期全人代第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／李鑫）

５日、第１４期全人代第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／王曦）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／燕雁）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曦）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／燕雁）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／李響）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／燕雁）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／殷博古）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李鑫）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）

５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／劉衛兵）

５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／丁海濤）