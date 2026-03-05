ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国第14期全人代第4回会議が開幕 中国第14期全人代第4回会議が開幕 中国第14期全人代第4回会議が開幕 2026年3月5日 14時5分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄） 【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／丁海濤）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／黄敬文）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／殷博古）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王建華）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王建華）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／王曦）５日、第１４期全人代第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、第１４期全人代第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／王曦）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／高潔）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／燕雁）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曦）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／燕雁）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／李響）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／燕雁）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／殷博古）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／劉衛兵）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／丁海濤）５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／饒愛民） リンクをコピーする みんなの感想は？