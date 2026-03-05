俳優の中村ゆりが先月２７日に更新したＳＮＳで、愛犬の「天ちゃん」が虹の橋を渡ったことを報告した。

中村は「皆さんこんにちは。どんなタイミングでお伝えしようか凄く迷って、メッセージなどでも、天ちゃんどうしてますか？元気ですか？といただくたびに、胸が痛かったのですが、、一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と投稿した。

「持病が悪化して、天ちゃんは頑張って頑張って治療に励みましたが、最期は家族皆んながお家に揃う中、お空にいきました。どう言葉にしてお伝えして良いのか…伝えるまでに時間がかかったこと、ごめんなさい」と記し、「天ちゃんは暴君で面白くて、いつも周りの人を笑顔にしてくれる、凄く凄く楽しい男の子で。そんな天ちゃんを沢山見ていただいてきたから。私の投稿をを見てくださる皆さんに、私の悲しさや苦しさをシェアしても良いものなのか、、葛藤しました」と悩んだことをつづった。

中村はまた「お家の中にいても感じる天ちゃんの残像、いつも一緒にお散歩した道、天ちゃんがいた助手席。日々天ちゃんがいない喪失感を、少しずつ時間薬が癒してくれると願う気持ちと、癒されたくない、忘れたくない、と矛盾した気持ちを抱えて。一緒に過ごせたとてつもなく幸せで宝物の時間を、家族だけで大切に噛み締めたい気持ちでもありました」とともに過ごした家族ならではの心情も披歴した。

続けて中村は「本当に長い間、沢山の方に優しい、嬉しい言葉をいっぱいいっぱいかけていただき、天ちゃんは最高に幸せな選ばれし漢！スーパースターわんこちゃん（親バカ）です！！大好きな我が家の自慢の天ちゃんを愛してくださって本当にありがとうございます。皆さんからの天ちゃんへのコメントを読むのが本当に私も楽しみで幸せでした。皆さん、そして可愛い可愛い天ちゃん、本当にありがとう」と惜別の言葉をおくった。