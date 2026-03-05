中東情勢悪化の影響でドバイ遠征を取りやめ、大阪杯（４月５日・阪神）へ目標を切り替えたマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が美浦Ｗで追い切りを消化。６Ｆ８４秒６−３７秒８−１１秒５で、フィーリウス（４歳３勝クラス）を馬なりで追走から併入した。手塚久師は「正式に行かないことが決まったので、当初の予定より（時計は）遅くした。これからという感じだけど、３歳時よりブレがなくなった。体は大きく見えるけど、見た目よりは体重は増えていない」と現状を明かす。ここから徐々にペースを上げて、２つ目のＧ１タイトル奪取を狙う。

同じく大阪杯への出走を予定するメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）は帰厩後初時計をマークした。栗東ＣＷで単走で追われ、６Ｆ８４秒７−３８秒５−１１秒８。序盤は行きたがるところを見せたが、ラストは力強い伸びで活気の良さをアピールした。石橋師は「まだ１本目やからね。相変わらず頭が高いところがあったけど、徐々に首を使って走れるようになっていければ。これからピッチを上げていきたい」と先を見据えた。