PEACH JOHN×Cath Kidstonコラボ登場♡花柄ランジェリー＆ルームウェア

PEACH JOHNから、英国発の人気ライフスタイルブランドCath Kidstonとのコラボレーションコレクションが登場します。ブランドの象徴ともいえる手描きプリントを取り入れた、華やかでノスタルジックなデザインが魅力。ランジェリーやルームウェア、雑貨まで揃う全6型の特別なラインナップが、毎日を可愛く彩ります♡

花柄プリントが彩るランジェリー

Cath Kidstonのシグネチャーである手描きプリントをあしらったランジェリーは、繊細なレースやリボンのディテールを組み合わせたノスタルジックロマンティックなデザイン。

カップはサイズ別の下厚仕様になっており、トップ位置の高い美しいバストラインをメイクします。

「プリントシフォンレースアップブラ」は、価格4,500円。サイズはC～Fカップ、UB65・70・75で展開されています。

セットで楽しめる「プリントシフォンショーツ」は価格2,400円、サイズはS・M・L。カラーはクリームとネイビーの全2色です。

華やかなプリントと女性らしいシルエットで、身につけるだけで気分が上がるランジェリーです。

ルームウェア＆雑貨ラインナップ

ルームウェアは、Cath Kidstonらしい総柄プリントが目を引く2型がラインナップ。やさしい雰囲気の花柄が、おうち時間を心地よく彩ります。

「プリントリブパジャマ」は価格7,400円、サイズはワンサイズ。

「プリントリブワンピース」は価格6,600円、サイズはワンサイズで、カラーはクリームとグリーンの全2色です。

さらに、ルームウェアと合わせて楽しめる雑貨も登場。「プリントルームシューズ」は価格2,500円、サイズはワンサイズ、カラーはクリーム。

「シアーエンブロイダリーバッグ」は価格3,500円、サイズはワンサイズ、カラーはクリームで、Cath Kidstonのロゴとブーケ刺しゅうをあしらったオーガンジー素材のバッグです。

コラボ限定キャンペーンも開催

コラボレーション発売を記念して、Cath KidstonとPEACH JOHN双方の店舗を巡って楽しめるスペシャルキャンペーンも実施されます。

3月4日（水）～15日（日）の期間中、対象のCath Kidston店舗で商品を購入した方にPEACH JOHNとのコラボレーションチラシを配布。

さらに3月11日（水）～22日（日）の期間中、対象のPEACH JOHN店舗でそのチラシまたはQRコード画像を提示しコラボ商品を購入すると、ノベルティとして「パフュームドボディローショントライアルキット」がプレゼントされます。

対象店舗：Cath Kidston ルクア大阪店／Cath Kidston 京都ポルタ店／Cath Kidston 西銀座店／PEACH JOHN大阪店／PEACH JOHN京都店／SALON by PEACH JOHN銀座店

*なくなり次第終了です。

春を彩る特別コレクション

PEACH JOHNとCath Kidstonがコラボした今回のコレクションは、花柄のやさしい世界観とロマンティックなデザインが魅力。

ランジェリーからルームウェア、雑貨まで揃うラインナップは、毎日の生活を少し特別にしてくれるはずです。お気に入りの一着を見つけて、春の気分を楽しんでみてはいかがでしょうか♡