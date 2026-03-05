ラグビー・リーグワン1部の神戸は5日、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（62）が今季終了後にニュージーランド代表「オールブラックス」のヘッドコーチに就任することが決定したと発表した。

23―24年シーズンから神戸を率いたレニーHCは、昨季にチームを史上最高位の3位に導いた。3季目となった今シーズンは10試合を終えた時点で2位につけている。今季終了まで神戸で指揮を執り、その後にオールブラックスのヘッドコーチに就任する。

レニーHCはチームを通じて以下のようにコメントした。

「昨日、今シーズン終了後より、ニュージーランド代表オールブラックスのヘッドコーチに就任することが発表されました。このような大変名誉ある役割を任せていただけることを光栄に思うと同時に、それに伴う責任と期待の大きさも十分に理解しています。また、9年間海外で過ごした後、家族の近くで生活するために母国へ戻れることを楽しみにしています。この2年半、多くの関係者の努力によって、チームは大きな成長と前進を遂げてきました。スティールメイツの皆さまには、今シーズン終了までチームに全力でコミットすることをお約束します。そして、ここでの時間を皆さまとともに優勝という形で締めくくることができれば、これ以上嬉しいことはありません」