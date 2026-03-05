トヨタの小型ミニバン「ルミオン」に注目！

トヨタの南アフリカ法人が2025年11月24日に発表した、コンパクトミニバン「ルミオン」の2025年モデルが注目を集めています。

今回の改良では、新装備の採用やデザインのブラッシュアップが行われ、実用性とコストパフォーマンスの高さがより際立つ内容となりました。

日本でルミオンといえば、2007年から2015年まで販売されていた「カローラ ルミオン」を思い浮かべる人が多いかもしれません。

当時のモデルは、ワイドな3ナンバーボディに個性的なスクエアスタイルを組み合わせたトールワゴンで、1.5リッターと1.8リッターのガソリンエンジンを搭載していました。

特に後期型ではバルブマチック付の「2ZR-FAE」型エンジンを採用するなど、独自の存在感を放つ一台として記憶されています。

その後、2021年に海外市場で「ルミオン」の名が復活。現行モデルは3列シート7人乗りのコンパクトミニバンへと姿を変え、主に南アフリカやインドなどの新興国市場で展開されており、スズキの「エルティガ」をベースとしたOEMモデルとして供給されているのが特徴です。

また、日本のミニバンで主流のスライドドアではなく、ヒンジ式ドアを採用している点も最新のルミオンならではの構成といえます。

ボディサイズは全長4420mm×全幅1735mm×全高1690mm、ホイールベース2740mm。日本で人気のトヨタ「シエンタ」（全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm-1715mm）よりもひと回り大きく、ゆとりあるパッケージングが、多人数での移動を想定するファミリー層にとって最適な選択肢となっています。

最新の2025年モデルでは、エクステリアに洗練された変更が加えられました。リアバンパーとコンビネーションランプに新デザインを採用したほか、ルーフエンドスポイラーとサイドスポイラーを全グレードで標準装備化。

先行して導入されていたブラックメッシュグリルと相まって、より力強く精悍なスタイリングへと進化を遂げています。

インテリアも使い勝手が大幅に向上しました。ミドルグレードの「SX」には2列目席用のUSB Type-Cポートが新たに追加され、最上級グレードの「TX」では2列目に加えて3列目にも充電ソケットを装備するなど、現代のニーズに応えるアイテムが充実しています。

パワートレインは、最高出力104馬力・最大トルク138Nmを発揮する1.5リッターガソリンエンジン「K15B」型を継続採用。トランスミッションは5速MTと4速ATから選択可能です。

燃費性能は約16.12km／Lをマークし、MT車では最高速度175km／hに達する走行性能を確保しました。

安全面では、今回の改良でサイドエアバッグおよびカーテンエアバッグが全車に標準化されました。さらに、3列目ヘッドレストを従来の2個から3個へと増設し、2列目中央席のシートベルトも3点式へとアップグレード。乗員全員の安全性を高めるための細やかな配慮がなされています。

南アフリカでルミオンの価格は30万7900ランドから40万3600ランド（日本円で約293万円から約385万円）に設定されており、比較的手の届きやすい価格帯を維持しています。

安全性と利便性を磨き上げたルミオンは、南アフリカのファミリー層を中心に、今後もその市場価値をさらに高めていくことになりそうです。