＜速報＞今季初戦の渋野日向子が2026年初バーディ奪取 パー5でチップイン
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子が3番パー5のグリーンサイドからアプローチを沈めて、2026年の初バーディを奪取した。1アンダー・17位タイにつけている。
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
古江彩佳は「68」をマークし、日本勢最上位となる4アンダー・5位タイ。昨年覇者の竹田麗央は1アンダー・17位タイ、ツアーデビュー戦の櫻井心那、笹生優花、西村優菜はイーブンパー・27位タイで回っている。櫻井と同じくツアーデビュー戦の原英莉花は、日本時間午後2時2分に10番パー4からスタートする。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
