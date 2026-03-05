＜中間速報＞ルーキー藤本愛菜が単独トップ 政田夢乃、永井花奈1差追走
＜ダイキンオーキッドレディス 初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、ルーキーの藤本愛菜が5アンダー・単独首位に立っている。
【ライブフォト】きょうの河本結さんはスカートスタイル
1打差2位タイに政田夢乃と永井花奈。2打差4位タイには河本結、岡山絵里、小林光希、ささきしょうこが続いている。左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらはイーブンパー・32位タイ。3連覇を狙う岩井千怜、女王・佐久間朱莉らもイーブンでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 女子開幕戦のリーダーボード
【写真】ド派手！ 小祝さくらのあみあみドレス
小祝さくらそっくり!? ルーキー藤本愛菜のスイング〈連続写真〉
昨季初Vの脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用
＜LIVE＞渋野日向子ら参戦 米女子のリーダーボード
【ライブフォト】きょうの河本結さんはスカートスタイル
1打差2位タイに政田夢乃と永井花奈。2打差4位タイには河本結、岡山絵里、小林光希、ささきしょうこが続いている。左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらはイーブンパー・32位タイ。3連覇を狙う岩井千怜、女王・佐久間朱莉らもイーブンでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 女子開幕戦のリーダーボード
【写真】ド派手！ 小祝さくらのあみあみドレス
小祝さくらそっくり!? ルーキー藤本愛菜のスイング〈連続写真〉
昨季初Vの脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用
＜LIVE＞渋野日向子ら参戦 米女子のリーダーボード