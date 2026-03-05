女子プロレス元WWWA王者ジャガー横田（64）の夫で大学教授、医師の木下博勝氏（58）が芸能事務所ファーストエージェントに所属したことが5日、発表された。

今までは個人的に取材・番組への出演依頼を受けていた。事務所に所属することでメディアへの露出増や講演会、CM出演、本の出版などアクティブに活動していく。「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっとドンドン、メディアに出て欲しいという願いです」と話している。

長男の大維志（たいし）さん（19）は、昨年8月に渡米して留学生活を送っている。木下氏は「『2.0』だと思っているんですよ。過去は過去で『未来』だけ見ようと。マイナーチェンジし、今に合うような医学などのお話を冷静に端的に分かりやすく解説していきたいです」と意欲を見せている。

80年代後半はハードコアパンクバンド「TRANQUILIZER」(トランキライザー)のボーカルだったことも。医師のかたわら、2009年（平21）4月には鎌倉女大の教授に就任している。「社会に出た時に困らないようにしてあげたいをモットーに週3回ペースで、教壇に立っています。論語を元に学生たちを教えています。ボクは40歳でなったので、すごく長く教授をやっているんです。結構、自慢なんですけれど、教授をやって、クリニックをやってと言う人は珍しいです。業績・学歴・人柄を見てもらうんですけど、ボクの場合は運良くなったんですよね」と振り返った。

夫人のジャガー横田との夫婦生活をYouTubeで発信。チャンネル登録者数が10万人を突破したクリエーターに贈られる「銀の盾」も獲得している。

木下氏を受け入れるファーストエージェントは浅野温子、池畑慎之介、優木まおみ、朝比奈彩、中村里砂、松村沙友理、武藤十夢、、武藤小麟、志田音々らが在籍している。文化人としては直木賞作家の今村翔吾氏、阪神、西武で活躍した元プロ野球選手の田淵幸一氏らも所属している。