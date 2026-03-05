元櫻坂４６の渡辺梨加（３０）が４日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。

渡辺は「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と報告。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづった。

さらに、直筆の文章を添え、お相手との出会いなどについても言及。「２０歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました。そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています」と伝えた。

今後については「二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記した。

渡辺は２０１５年に欅坂４６（現・櫻坂４６）の１期生として加入。２１年にグループ卒業。ＳＮＳでは趣味の投稿で話題を呼んでいる。