宮川大輔、ダイアン津田の遅刻イジる「偉なったね〜」吉高由里子が仲介
【モデルプレス＝2026/03/05】お笑い芸人の宮川大輔が5日、都内にて行われた「Olive 春のアップデート＆新CM発表会」に、女優の吉高由里子、ダイアンの津田篤宏とともに出席。津田の遅刻をイジる場面があった。
【写真】吉高由里子、スリッドワンピから美脚チラリ
この日は「大切にしたいもの」についてフリップでトーク。津田は「自分自身。子どもの受験が3人重なってまして、それが終わって一息ついたんで」と回答し「ちょっと今こそ、自分自身に優しくしてあげたいという気持ちに、Oliveさんのこの緑で優しくなりたいなと、なんやねん！」となぜか宮川に向かい対抗。宮川は「何も言ってない（笑）。でも、そうやってすぐ大きい声出すのやめたほうがいいよ」とピシャリとコメントすると、津田は「誰が言うてんねん！」とツッコんだ。
一方で宮川は「後輩の失敗に優しくしたい」と回答。「53歳なんで、後輩に厳しいのは違うなと。後輩に頭叩かれるくらいの先輩になりたいなと」と明かした。すると津田は「無理無理！さっきも吉高さん見てたでしょ、俺の頭ばっかり叩いてるんですよ。訴えたら余裕で勝てる」と口に。これに宮川は「そんなん言うたら、今日あさ40分に待ち合わせしてたんです。吉高さんが38分に入られて、やばいと思って僕は39分に入りました。こいつ入って着いたら48分ですよ、偉なったね〜」と津田の遅刻を暴露した。
津田は「まじでごめんなさい、俺いつもは入ってました！ほんまです！」と弁明。宮川が「吉高さんが大きい方で良かったですよ。本当に吉高さんみたいな人になりたい。でも時間は守ったほうがいいよ」と告げると、津田は「はいはいはい。わかりましたって。もうエエでしょ、時間なんて！」と冗談交じりに返答。吉高は「仲良く肩組んだら良いじゃないの！」と2人を仲介し、津田と宮川が握手する場面もあった。
同じ問いに吉高は「家族。全然家族に何もしてあげれていなくて。友達とはご飯に行く機会が多いんですけど、全然行けてなかったので、そういう時間は大事だなと」と回答。宮川は「お父さんとお母さんがしたいことをしてから、自分がしたいことをするようにしています」と自身の考えを明かした。これに津田は「いい話やな〜」と返答し、宮川は「お前疲れてる？」とツッコミを入れていた。（modelpress編集部）
