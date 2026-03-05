M!LK佐野勇斗、黒スーツ×黄色シャツで春らしい着こなし グループへの愛語る「考えない日は1日たりともない」【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】
【モデルプレス＝2026/03/05】M!LKの佐野勇斗が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。
【写真】紅白出場アイドル、クールな着こなし披露
◆佐野勇斗、グループ愛語る
佐野は、黒のスーツに春らしい黄色のシャツを合わせて登場。365日続けていることや心がけていることを尋ねられると「M!LKのことですかね」と回答。「365日グループのことに関しては考えない日は1日たりともない」とグループ愛をにじませ、「次どういうことをしたらみ！るきーず（ファンネーム）が楽しんでくれるかな、とか考えています」と語っていた。
◆「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、佐野のほか、アンバサダーを務めるBLACKPINKのLISA、岩瀬洋志、堀田茜などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
