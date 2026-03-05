BLACKPINKリサが原宿に降臨 美くびれ際立つ大胆衣装で圧巻スタイル披露 資生堂新グローバルアンバサダーに就任【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】
【モデルプレス＝2026/03/05】BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。
【写真】K-POP人気美女、美肩＆ウエスト大胆披露
「SHISEIDO」の新グローバルアンバサダーに就任したLISA。肩ラインやウエストが際立つ黒のオフショルダートップスにロングスカートを合わせて、美しいスタイルを披露した。
冒頭には「こんにちは〜！」と日本語で挨拶し、グローバルブランドアンバサダーになった経緯を尋ねられると「ずっと資生堂のファンです。毎日のお手入れに取り入れています」とにっこり。話をもらった際には「ぜひぜひと思ったんです。本当に光栄に思っています」と喜びを語った。
また、日本については「本当に日本が大好きですし、食事も美味しいし買い物するのが好きなんです」と日本が好きなことも明かしていた。
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、アンバサダーのLISAのほか、佐野勇斗（M!LK）、岩瀬洋志、堀田茜などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
