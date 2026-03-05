BLACKPINKリサが原宿に降臨 美くびれ際立つ大胆衣装で圧巻スタイル披露 資生堂新グローバルアンバサダーに就任【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】

BLACKPINKリサが原宿に降臨 美くびれ際立つ大胆衣装で圧巻スタイル披露 資生堂新グローバルアンバサダーに就任【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】