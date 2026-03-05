富士山花火実行委員会は５日、４月１１日に開催される「富士山花火ｖｓスピードウェイ２０２６」花火プログラムのテーマを「Ｃｙｃｌｅ ｏｆ Ｌｉｆｅ 命はめぐる―光となり、星となり、また春へ」に決定した。

「富士山花火ｖｓスピードウェイ」は、富士スピードウェイを中心に様々なモビリティ体験を提供する複合エリア「富士モータースポーツフォレスト」と連携した大規模花火イベント。富士山の目前で打ち揚がる世界最高峰の花火と、国際サーキット「富士スピードウェイ」を舞台に繰り広げられるモータースポーツとの“競演”となる。

第４回となる今回のイベントの最大の見どころのひとつが「２尺玉」の打ち上げだ。直径約６０センチの玉から生まれる大輪は、上空約５００メートルで開花すると直径約４８０メートルに広がり、夜空を一瞬で覆い尽くす。

２尺玉は、広大な打ち揚げ場所、安全を確保できる環境、そして高度な技術を持つ花火師など、いくつもの条件が必須。国内でも実際に目にする機会は極めて限られており、まさに“奇跡の大輪”と呼ぶにふさわしい花火だ。また、広大な敷地に広がる富士スピードウェイのサーキットを舞台としワイド約１．５キロの打ち揚げを実施する。

また、昼から楽しめる体験型コンテンツも集結しており、一日を通して楽しめる内容になっている。